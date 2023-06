Air New Zealand peserà i passeggeri per risparmiare carburante

La procedura sarà attiva fino al 2 luglio per i voli internazionali in partenza da Auckland. Il peso verrà registrato in modo anonimo

A darne notizia è la Cnn. La procedura, assicura la società di trasporto aereo, è volontaria e il peso viene registrato in modo anonimo: non è infatti visibile né agli altri passeggeri in coda né allo staff.

L'obiettivo di Air New Zealand è conoscere il peso medio dei passeggeri per rendere più efficiente il consumo di carburante, tra le più importanti voci di costo per una compagnia aerea. Alcune bilance per pesarsi, spiega la Cnn, sono già presenti in alcuni gate dell'aeroporto internazionale di Auckland. La procedura sarà attiva fino al 2 luglio: in totale, verranno pesati circa 10mila passeggeri in partenza dallo scalo neozelandese.





Il precedente - Non è la prima volta che Air New Zealand decide di pesare i suoi passeggeri. La compagnia di bandiera lo aveva già fatto nel 2021 sui soli voli interni. Ora la procedura verrà temporaneamente replicata sui voli internazionali.



"Nessuno potrà vedere il peso" - "Siamo consapevoli che salire sulla bilancia può essere scoraggiante", ha detto Alastair James, il portavoce della compagnia. "Vogliamo tuttavia rassicurare i nostri clienti che non ci sarà alcun display che mostrerà i dati. Nessuno potrà vedere il loro peso. Nemmeno noi", ha sottolineato. "Con la vostra attenzione, ci aiuterete a volare in maniera sicura ed efficiente", ha aggiunto.