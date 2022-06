29 giugno 2022 11:18

Air New Zealand installerà letti a castello negli aerei per la classe economica

Per la prima volta una compagnia aerea, Air New Zealand, darà ai passeggeri che viaggiano in economy la possibilità di riposarsi per quattro ore in delle cabine comuni. I letti a castello verranno inseriti negli aerei che coprono tratte a lungo raggio.