Malpensa, atterraggio di emergenza volo Easy Jet per fumo in cabina

Un volo della compagnia Easy Jet, diretto da Milano a Malaga, in Spagna, è stato costretto a un atterraggio di emergenza per fumo in cabina dopo pochi minuti dal decollo dall'aeroporto di Malpensa. L'allarme è stato lanciato dal comandante, che ha avvisato gli oltre 150 passeggeri a bordo dell'immediato rientro nello scalo lombardo. L'atterraggio è avvenuto poi senza alcuna complicazione.