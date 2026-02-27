Tram deragliato a Milano, il vice comandante dei Vigili del Fuoco: "Ribaltamento completo evitato da un platano"

Secondo Edoardo Cavalieri d'Oro, il contatto del mezzo con l'albero ha attutito in parte la corsa evitando di capottare. "Nella sventura, il platano ha raddrizzato l'effetto di rotazione verticale che si era creato riportando il tram lungo la traiettoria anche se a quel punto c'era il ristorante contro il quale poi è andato a collidere", spiega il vicecapo dei Vigili di Milano. E sul bilancio aggiunge: "In parte ha aiutato il fatto che il ristorante non fosse pieno ma soprattutto il contro effetto generato dallo scuotimento sull'albero ha fatto si che non ci fosse un ribaltamento".