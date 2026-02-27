Tram deragliato a Milano, Meloni: "Cordoglio per il grave incidente"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime "profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano". È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi a seguito del gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto dove un tram della linea 9 è deragliato andando a finire contro un edificio. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di due morti e almeno quaranta feriti.