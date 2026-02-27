Milano, un passeggero del tram deragliato: "Pensavo fosse il terremoto"

"Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile" a dirlo è uno dei passeggeri che si trovava a bordo del tram 9 deragliato a Milano nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio. "Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa - ha detto all'Ansa - ci ho messo un po' a rialzarmi e a scendere". Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe un morto, oltre a circa 39 feriti molti dei quali sono stati trasportati in ospedale. Sul posto, in viale Vittorio Veneto, stanno intervenendo diversi mezzi di soccorso.