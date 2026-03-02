Milano, indagato per disastro ferroviario il conducente del tram deragliato

Il conducente del tram 9 finito contro un palazzo a seguito di un deragliamento è indagato per disastro ferroviario. L'incidente, verificatosi lo scorso 27 febbraio, ha provocato due vittime e una cinquantina di feriti. L'ipotesi di reato è contenuta nella relazione investigativa che è stata inviata dalla polizia locale alla procura della Repubblica di Milano.