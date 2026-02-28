Tram deragliato a Milano, ecco chi sono le due vittime

Nato a Milano, imprenditore, il 59enne (60 li avrebbe compiuti a novembre) era seduto in fondo al tram con la compagna, che è stata ricoverata in codice rosso al Fatebenefratelli. Il suo quadro clinico, riporta Il Corriere della Sera, è apparso disperato sin dai primi momenti e al suo arrivo in pronto soccorso è ulteriormente peggiorato: attualmente la donna è ricoverata nel reparto di Rianimazione. Il suo compagno, invece, all'arrivo dei soccorsi, era sotto il mezzo, ma, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, era seduto nei posti posteriori del tram e sarebbe stato sbalzato all'esterno della violenza dell'urto. L'uomo era titolare di un'impresa individuale di marketing e campagne pubblicitarie, con sede a Vigevano (Pavia), dove risulta essere residente. Nella vita si era già occupato di servizi di intermediazione per il commercio all’ingrosso.