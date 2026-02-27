Milano, in circolazione i nuovi Tramlink: ecco quali sono le novità
Da oltre 150 anni simbolo della città, i tram milanesi entrano in un nuovo capitolo
© IPA
Quali sono i nuovi tram di Milano?
Sono i nuovi Tramlink prodotti da Stadler Valencia, entrati in servizio nel 2026 nel centro di Milano. Rappresentano il più grande rinnovo della flotta tranviaria milanese degli ultimi decenni.
Cosa hanno di speciale rispetto ai tram storici?
Sono i primi tram bidirezionali nella storia della città: hanno due cabine di guida, una per ogni estremità, e possono invertire il senso di marcia senza bisogno dell’anello di ritorno. Questo rende il servizio più flessibile in caso di lavori o deviazioni.
Su quali linee circolano?
La prima vettura, la 7701, ha iniziato a viaggiare sulle linee 7 e 31. Ad oggi anche la linea 9, una delle più frequentate della città, è attiva.
Quanti nuovi tram arriveranno?
Il piano prevede 74 nuove vetture, per un investimento complessivo di circa 190 milioni di euro, nell’ambito del rinnovamento promosso da Atm.
Come sono fatti all'interno?
Ogni tram è lungo 25 metri, composto da tre carrozze comunicanti, con 66 posti a sedere. A bordo ci sono: dieci telecamere collegate alla centrale Security di Atm e prese usb per la ricarica degli smartphone.
Da quanto tempo Milano ha i tram?
I tram fanno parte della vita cittadina dal 1876, quando entrarono in funzione i primi tram a cavalli. La rete elettrica arrivò nel 1893. Milano possiede una delle reti tranviarie più estese d’Europa.
Il rinnovamento riguarda solo i tram?
No. Entro il 2026 sono previsti 600 nuovi autobus elettrici, portando la flotta green oltre il 50%. È inoltre in corso il rinnovo dei treni delle linee M1 e M3 della metropolitana.