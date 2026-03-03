Roma, auto in fuga dalla polizia travolge e uccide una famiglia di tre persone

L’incidente è avvenuto dopo che un’auto, fermata per un controllo dalla polizia nella zona del Quarticciolo, si è data alla fuga. All’inseguimento si è unita anche una pattuglia dei carabinieri. Durante la corsa, il veicolo ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un’auto che procedeva regolarmente. A bordo c’erano appunto tre persone — padre, madre e figlio, rispettivamente di 70, 64 e 41 anni — residenti a Guidonia. L’impatto è stato devastante e per loro non c’è stato nulla da fare.