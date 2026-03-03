Roma, auto in fuga dalla polizia travolge e uccide una famiglia di tre persone
Il rappresentante del municipio coinvolto interviene, in diretta, a "Mattino Cinque": "Ci aspettiamo una pena esemplare"
© Da video
Nella puntata di "Mattino Cinque" di martedì 3 marzo, Daniele Rinaldi, rappresentante del Municipio V di Roma, commenta con grande amarezza la tragedia avvenuta nella capitale, in cui un’intera famiglia ha perso la vita durante un inseguimento. "È una tragedia, siamo tutti scioccati. Poteva capitare a chiunque", afferma, sottolineando lo sgomento che ha colpito l’intera comunità.
L’incidente è avvenuto dopo che un’auto, fermata per un controllo dalla polizia nella zona del Quarticciolo, si è data alla fuga. All’inseguimento si è unita anche una pattuglia dei carabinieri. Durante la corsa, il veicolo ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un’auto che procedeva regolarmente. A bordo c’erano appunto tre persone — padre, madre e figlio, rispettivamente di 70, 64 e 41 anni — residenti a Guidonia. L’impatto è stato devastante e per loro non c’è stato nulla da fare.
I tre occupanti dell’auto in fuga, tutti di origine sudamericana, sono stati arrestati con accuse pesantissime: omicidio stradale, resistenza, violazione degli obblighi verso pubblici ufficiali e porto di strumenti atti allo scasso. All’interno dell’abitacolo sono stati trovati jammer e cacciaviti, elementi che fanno pensare a un possibile utilizzo per attività illecite.
Rinaldi, ancora scosso, chiede che la giustizia faccia il suo corso con fermezza: "Ci aspettiamo una pena esemplare nei confronti di chi ha causato questo dramma. Non restituirà le persone scomparse ai loro cari, ma potrà dare un senso di giustizia ai cittadini, che ne sentono profondamente il bisogno. Le leggi ci sono e vanno applicate".