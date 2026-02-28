Roma, 4 arresti per il pestaggio dello youtuber Cicalone
Tre indagati sono nelle carceri finlandesi, il quarto è rientrato venerdì dalla Romania
Avevano trasformato una ripresa video in un pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni il noto youtuber "antiborseggio" Simone Ruzzi, detto Cicalone, e aggredendo anche due guardie giurate intervenute per fermarli. A Roma la Polizia ha chiuso il cerchio sull'episodio, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro cittadini romeni, colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip presso il Tribunale della Capitale. Il provvedimento, che accoglie le accuse raccolte dai pm del Dipartimento criminalità diffusa e grave della procura capitolina, scaturisce dall'attività investigativa avviata dopo i fatti avvenuti lo scorso 12 novembre, nei pressi della fermata della metropolitana Linea A "Ottaviano".
Tre indagati sono in carcere in Finlandia, un altro è rientrato dalla Romania
Tre dei quattro indagati, rintracciati all'estero dalle Autorità finlandesi, grazie alle informazioni raccolte dagli investigatori capitolini, sono ora in carcere in Finlandia, attualmente detenuti per altri reati, in attesa della definizione dei procedimenti a loro carico e della successiva estradizione.
Il quarto, un ventisettenne romeno, intercettato in Romania con la collaborazione del Servizio per la cooperazione di polizia e con l'ausilio dell'esperto per la sicurezza, è atterrato venerdì pomeriggio allo scalo di Fiumicino, dove è stato preso in consegna dagli agenti della Polizia di Stato e, al termine delle formalità di rito, associato in carcere, dove resterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria.
La ricostruzione dell'episodio
Secondo quanto ricostruito dagli agenti della PolMetro, intervenuti sul posto dopo la segnalazione, i quattro indagati, dopo che si sono accorti di essere ripresi dalle telecamere di una collaboratrice di Cicalone, avrebbero iniziato a inveire contro di loro, per poi passare alle vie di fatto.
L'aggressione si sarebbe consumata in pochi istanti: si sarebbero scagliati contro lo youtuber, senza desistere, anche quando era caduto a terra a causa dei colpi al volto. Nel tentativo di interrompere il pestaggio, due guardie giurate erano intervenute in suo aiuto, finendo per essere a loro volta aggredite. Solo dopo essersi scagliati anche contro di loro, i quattro sarebbero riusciti a guadagnarsi la fuga.
La prognosi di 45 giorni
Le vittime dell'episodio avevano poi fatto ricorso alle cure mediche: le due guardie particolari giurate avevano riportato lesioni giudicate guaribili in due giorni, mentre per lo youtuber Cicalone la prognosi era stata di 45 giorni. Le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura di Roma, hanno consentito di identificare i presunti responsabili e di delinearne, anche grazie alle immagini acquisite al fascicolo di indagine, le rispettive condotte. Il quadro cristallizzato a loro carico è stato poi accolto nell'ordinanza firmata dal Gip presso il Tribunale di Roma, che ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.