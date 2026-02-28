Roma, 4 arresti per il pestaggio dello youtuber Cicalone

Le vittime dell'episodio avevano poi fatto ricorso alle cure mediche: le due guardie particolari giurate avevano riportato lesioni giudicate guaribili in due giorni, mentre per lo youtuber Cicalone la prognosi era stata di 45 giorni. Le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura di Roma, hanno consentito di identificare i presunti responsabili e di delinearne, anche grazie alle immagini acquisite al fascicolo di indagine, le rispettive condotte. Il quadro cristallizzato a loro carico è stato poi accolto nell'ordinanza firmata dal Gip presso il Tribunale di Roma, che ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.