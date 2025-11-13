Lo youtuber anti borseggiatori Cicalone picchiato da 10 persone: "Infami, preso alle spalle"

Simone Ruzzi, conosciuto online come "Cicalone" per i suoi video di denuncia sulla microcriminalità nella metropolitana di Roma, è stato aggredito alla stazione Ottaviano della linea A mentre stava documentando alcune situazioni di rischio. Il creator romano ha riportato ferite al volto ed è stato soccorso dal personale sanitario dopo essere stato raggiunto alle spalle da un gruppo numeroso di persone. La sua testimonianza, diffusa attraverso i social, ha contribuito a sollevare nuovamente l'attenzione sulle condizioni di sicurezza nei mezzi pubblici della Capitale e sui rischi affrontati da chi decide di riprendere episodi di borseggio nei corridoi e sulle banchine della metro. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.