Roma, il "giustiziere social" Cicalone: "Non punisco, documento"

Simone “Cicalone” Ruzzi, ex pugile romano diventato volto noto del web, si aggira per le metropolitane di Roma affiancato da una squadra di amici pugili. Telefono alla mano, riprende borseggiatori, documenta episodi di illegalità e porta tutto online, costruendo un’immagine da "giustiziere di criminali" che lo ha reso celebre e discusso.