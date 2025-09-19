Venezia, in 9 mesi fermate 130 borseggiatrici: denunciate, restano libere

Fermate, denunciate e di nuovo libere di tornare a rubare per strada turisti e residenti. Da inizio 2025 sono 130 le borseggiatrici fermate a Venezia dalla squadra antiborseggio della polizia locale, creata nel 1999 e composta da sei agenti in borghese. E' "un unicum in Italia per longevità ed esperienza", scrive Il Gazzettino, riferendo il bilancio degli ultimi nove mesi di intervento. Di queste 130, sei sono state tratte in arresto ma nessuna è al momento in carcere.