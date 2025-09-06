La borseggiatrice Shakira torna a Venezia nonostante il divieto: subito condannata ma viene scarcerata

Secondo le cronache locali, a Venezia agiscono gruppi organizzati composti da minorenni, giovani donne, uomini che fanno da scudo e vedette. Una rete che si rigenera costantemente e che trova terreno fertile tra calli affollate e flussi turistici. Fondamentale è stato in questi anni l'impegno dei cosiddetti "non distratti", cittadini che collaborano con le forze dell'ordine segnalando e talvolta bloccando i borseggiatori in azione. Ma negli ultimi tempi si è aperto un fronte delicato: alcuni borseggiatori hanno denunciato chi li ha fermati, accusandoli di violenza privata. Una tendenza che rischia di trasformare in imputati gli stessi cittadini che cercano di difendere la propria città.