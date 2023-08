Venezia, rubato il telefono a Monica Poli: la consigliera comunale che ferma le borseggiatrici

Con la donna c'era anche un'altra persona, che si è detta in grado di riconoscere l’uomo che ha derubato Poli.

Il fenomeno - Il comitato "Cittadini non distratti" lotta contro i borseggi a Venezia da circa trent'anni. Tuttavia, recentemente, è diventato un fenomeno social. Il grido di Poli "Attenzione, pickpocket! Borseggiatrici!", che mette in guardia i turisti e in fuga le borseggiatrici, ha fatto il giro del web, approdando persino sui social delle squadre che giocano nell'Nba, il massimo campionato americano di basket (scherzosamente, come sottofondo dei furti di palla).