Arrestata a Venezia Shakira, la "regina delle borseggiatrici"

Almeno per un po' Shakira - nome condiviso con la celebre cantautrice colombiana - dovrà interrompere la sua ben avviata attività, quella di ripulire i turisti di borselli e portafogli. A soli vent'anni, la giovane bosniaca si era guadagnata grande fama a Venezia come una tra le borseggiatrici più spregiudicate. Una carriera a cui ha messo fine, almeno temporaneamente, un cittadino non distratto, attivista di quel gruppo - guidato dalla battagliera "Lady pickpocket" - che da anni lotta contro il proliferare, per campi e calli lagunari, di ladri e truffatori, uomini e donne, sempre più spesso anche minorenni.