Decreto Caivano, Meloni: "Criminalità giovanile si diffonde, lo Stato non indietreggia"

"Non ci sono norme repressive ma di prevenzione"

"Per i reati gravi c'è un ammonimento e la convocazione dei genitori che possono essere chiamati in causa per la mancata vigilanza per i minori, non c'è il tema di sbattere in galera i dodicenni. C'è la galera per l'arresto in flagranza di reato per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. Se oggi un ragazzo di 15 anni gira con un arma carica non si può arrestare. Non sono solo norme repressive, sono norme di prevenzione. Si è fatto scudo dell'uso di minori sempre più giovani e noi dobbiamo porre un freno", ha sottolineato il presidente del Consiglio.