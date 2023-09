In Cdm arriva il decreto contro la criminalità giovanile

Arriva oggi in Cdm il decreto legge contro la criminalità minorile, dopo i fatti di Caivano e Palermo.

Tra le misure l'avviso orale del questore anche per i minori, la possibilità di stop all'utilizzo del cellulare e il carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo. Sul tavolo anche la stretta all'accesso a siti web pornografici. In serata prevista la partenza del premier Meloni per il G20 di New Delhi.