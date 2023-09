Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi: "Sarà anno complesso, fondi su salari, sanità e giovani"

Deficit salirà al 5% Giorgia Meloni chiama la sua maggioranza a Palazzo Chigi per fare un bagno di realtà. I conti peggiorano, anche se la crescita tiene le spese aumentano, il deficit aumenta: un primo balzo verso il 5%, mezzo punto in più del previsto, già viene dato per molto probabile. E potrebbe salire ancora, per colpa del Superbonus. Meloni, Salvini e Tajani sono consapevoli che la corsa sarà lunga, l'orizzonte resta la legislatura e non sarà questa la manovra con cui realizzare tutte le promesse elettorali. Lo spazio ci sarà per confermare il taglio del cuneo, e poco altro. D'altronde non si potrà tirare molto la corda con Bruxelles, con cui già si dovrà trattare per mantenere un po' di margine di manovra. Anche perché il destino dei conti rimane legato alla decisione di Eurostat, sul conteggio dei fondi per il Superbonus.

Anno complesso, concentrare fondi su salari, sanità e giovani Si preannuncia un anno complesso che la maggioranza è pronta ad affrontare con determinazione e serietà, a partire dalla Legge di Bilancio sulla quale i partiti della maggioranza sono tutti concordi nel concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei giovani. Non trapelano dichiarazioni ufficiali ma i "concetti condivisi" tra i partiti della maggioranza. Quella delle pensioni per i giovani è la novità spuntata dal vertice su cui "tutti i partiti sono concordi".

Il nuovo appuntamento è tra un paio di settimane, a fine settembre arriverà la Nadef per avere un quadro definito sui conti. Solo allora al tavolo arriverà anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Nel frattempo, il monito che sarebbe arrivato dalla premier, meglio "parlarsi al telefono" piuttosto che "finire sui giornali per cose non affrontate", come la questione della soglia del 3% per le elezioni europee, l'altro appuntamento da scavallare per "andare avanti lisci". Un argomento affrontato sul finale, raccontano, perché il grosso dell'incontro era la manovra. Bisogna evitare, la raccomandazione a tutti i presenti, di dire cose "distoniche". E anche di presentare valanghe di emendamenti.

La riforma costituzionale non si ferma Ma non è solo l'economia a tenere banco. Anche perché a occupare l'autunno dei parlamentari ci saranno anche le riforme. Presto, accanto all'autonomia che ha mosso i primi passi in Senato, arriverà anche il ddl di riforma costituzionale (nelle prossime settimane, dicono da Palazzo Chigi) per introdurre il premierato. Ma ci sarà da superare anche lo scoglio del Mes, da tenere alta l'attenzione sulla gestione dei migranti, da portare a casa il primo step di riforma della giustizia. Senza contare il Pnrr.