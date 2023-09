Pil, l'economia italiana frena più del previsto

Cala il Pil in Italia e l'economia frena più del previsto.

Nel secondo trimestre del 2023 il Prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, diminuisce dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e cresce dello 0,4% sul secondo trimestre del 2022. Lo rende noto l'Istat, che ha rivisto al ribasso la stima diffusa in via preliminare il 31 luglio di una riduzione congiunturale dello 0,3% e di una crescita tendenziale dello 0,6%. La variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,7%.