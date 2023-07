Istat: "Pil Italia cala dello 0,3% nel secondo trimestre"

Secondo l'Istat cala la crescita in Italia.

Nel secondo trimestre del 2023 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (quando era cresciuto dello 0,6%) ed è aumentato dello 0,6% in termini tendenziali. "Alla discontinuità dell'andamento congiunturale nel secondo trimestre - rende noto l'Istituto di statistica diffondendo la stima preliminare - fa fronte l'evoluzione positiva del Pil in termini tendenziali in misura dello 0,6%, che rappresenta la decima crescita trimestrale consecutiva".