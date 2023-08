Pil Italia giù nel secondo trimestre, frena l'inflazione | Sale la tensione sul Reddito di Cittadinanza, Comuni sotto pressione

Sale la tensione per Reddito di Cittadinanza, pressione sui Comuni

Intanto la paura di perdere il sostegno del Reddito di Cittadinanza fa salire la tensione, che si scarica sui servizi sociali dei Comuni, sotto pressione per l'aumento di richieste dalle famiglie rimaste fuori per ottenere una presa in carico che consenta di riottenere il beneficio.