Volantini contro la "lady pickpocket": a Venezia Monica Poli nel mirino dei borseggiatori

Nei volantini anonimi comparsi sul pontile del vaporetto di San Tomà e in altri angoli del centro storico viene accusata Monica Poli di "distruggere tutti gli affari di Venezia-Mestre" e di aver guadagnato "somme di centinaia di migliaia di euro da TikTok, Instagram e Facebook e YouTube". Viene chiesto a Poli di "lasciar stare Venezia" e si afferma che "ha istigato troppo alla violenza". Vi è poi la proposta che "dovrebbe essere arrestata per istigazione alla violenza per poveri portafogli di 20 euro e 30 euro". Il volantino invita la Guardia di Finanza a verificare i conti relativi alle sue attività su TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Il testo è firmato dai sedicenti "investitori di Venezia".