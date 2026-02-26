Segregata, picchiata e presa a morsi nel Messinese: arrestato l'ex per tentato femminicidio

I successivi approfondimenti investigativi hanno svelato che, a decorrere dal settembre 2025, il 41enne non aveva accettato la decisione della donna di interrompere la loro relazione, trascendendo, poi, in una serie di violenze fisiche e vessazioni psicologiche, culminate nell'ultima aggressione. Fra i reati contestati, vi è il delitto, nella forma tentata, di femminicidio di recente introduzione; i delitti di atti persecutori (stalking), di maltrattamenti, di sequestro di persona; nonché quello di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, avendo, il 41enne, sottratto, con violenza e minaccia alla ex convivente, il cellulare, per introdursi nella memoria del medesimo telefonino, alla ricerca di messaggi e altri dati e informazioni appartenenti alla sfera privata della vittima.