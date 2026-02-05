Castel Volturno (Caserta), accoltella la ex e poi tenta il suicidio: in carcere un 33enne

Un 33enne della provincia di Napoli è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio nei confronti della sua ex fidanzata a Castel Volturno, in provincia di Caserta. I fatti risalgono alla serata di mercoledì 4 febbraio. La giovane, di 24 anni, è stata colpita da un coltello da cucina ed è stata ricoverata in codice rosso al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Qui è stata operata: non è in pericolo di vita. Dopo aver colpito la donna, il 33enne si è autoinflitto una coltellata nella zona dello sterno, forse nel tentativo di suicidarsi. È stato medicato e poi condotto al commissariato di Castel Volturno, dove è stato arrestato dalla polizia di Stato per il reato di tentato femminicidio. Ora si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.