Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate martedì sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che, interrogato, avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. Bonfiglio si trovava ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo le prime indiscrezioni il presunto assassino sarebbe andato a trovare la vittima per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L'indagato avrebbe quindi preso un coltello e colpito la donna decine di volte. Il corpo della donna è stato ritrovato dalla figlia che, dopo aver avuto un malore, è stata portata in ospedale.