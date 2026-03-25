Bergamo, accoltellamenti a scuola: i precedenti

Il 17 dicembre 2025, un 18enne di origini egiziane è stato accoltellato fuori da un liceo artistico a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Soccorso dal 118, è trasportato in codice rosso in ospedale per una ferita all'addome. Ha avuto 30 giorni di prognosi. L'aggressione è stata effettuata da tre coetanei. Dalle testimonianze raccolte pare che tra la vittima e i suoi assalitori in precedenza fosse avvenuta una lite, a bordo di un autobus. Per l'episodio, proprio nei giorni scorsi, la compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre egiziani di 19, 16 e 15 anni ritenuti responsabili, a vario titolo dei reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata, aggravati.