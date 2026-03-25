Bergamo, accoltellamenti a scuola: i precedenti
Uno degli ultimi episodi è avvenuto a La Spezia e un giovane ha addirittura perso la vita
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Quello di Bergamo, dove un'insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata a scuola da uno studente, non è l'unico episodio di violenza avvenuto negli istituti italiani. Uno degli ultimi casi è avvenuto a La Spezia e un giovane ha addirittura perso la vita. Ecco i precedenti.
Sora (Frosinone), liceale accoltellato davanti a scuola
Il 17 gennaio, un liceale di 17 anni è stato ferito al collo con un coltello all'uscita dell'Artistico Antonio Valente di Sora, nel Frusinate. A colpirlo sarebbe stato un diciassettenne - che poi ha sostanzialmente ammesso l'accaduto consegnando anche il coltello - al termine di un diverbio. Lo studente ferito è stato portato subito al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Sora da una ambulanza arrivata davanti all'istituto. Al termine delle medicazioni è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.
La Spezia, morto un 18enne accoltellato a scuola
Come si accennava, il 16 gennaio, a La Spezia, il 18enne Youssef Abanoub è stato accoltellato da un compagno di classe all'Istituto professionale "Domenico Chiodo". In condizioni gravissime, era stato portato in ospedale e sottoposto a un lungo intervento chirurgico durato oltre tre ore, nel tentativo di salvarlo dalle lesioni gravissime al torace e a una arteria epatica. Nonostante i tentativi il ragazzo, è deceduto. La polizia ha arrestato un 19enne, che ha poi ammesso di aver ucciso il compagno.
Sesto San Giovanni (Milano), 18enne accoltellato fuori da scuola
Il 17 dicembre 2025, un 18enne di origini egiziane è stato accoltellato fuori da un liceo artistico a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Soccorso dal 118, è trasportato in codice rosso in ospedale per una ferita all'addome. Ha avuto 30 giorni di prognosi. L'aggressione è stata effettuata da tre coetanei. Dalle testimonianze raccolte pare che tra la vittima e i suoi assalitori in precedenza fosse avvenuta una lite, a bordo di un autobus. Per l'episodio, proprio nei giorni scorsi, la compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre egiziani di 19, 16 e 15 anni ritenuti responsabili, a vario titolo dei reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata, aggravati.