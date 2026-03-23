Litiga con un coetaneo, 14enne lo accoltella e si vanta sui social: arrestato

Uno scontro tra quasi coetanei, 14 e 16 anni, a Fondi (Latina). Una lite i cui motivi non sono ancora chiari ma che le forze dell'ordine hanno già definito "futili". Il più giovane ha estratto un coltello e ha colpito l'altro, rendendo necessario il suo trasferimento d'urgenza all'ospedale Fiorini di Terracina. L'accoltellatore ha trovato il tempo di vantarsi sui social del gesto prima di essere disarmato dalla polizia e fermato. È stato poi trasferito presso un servizio minorile romano. Il sindaco della cittadina laziale ha commentato: "Stiamo parlando di disagio minorile".