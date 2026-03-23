Litiga con un coetaneo, 14enne lo accoltella e si vanta sui social: arrestato
Il giovane è stato fermato poco dopo e arrestato, la vittima si trova ricoverato in ospedale
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Uno scontro tra quasi coetanei, 14 e 16 anni, a Fondi (Latina). Una lite i cui motivi non sono ancora chiari ma che le forze dell'ordine hanno già definito "futili". Il più giovane ha estratto un coltello e ha colpito l'altro, rendendo necessario il suo trasferimento d'urgenza all'ospedale Fiorini di Terracina. L'accoltellatore ha trovato il tempo di vantarsi sui social del gesto prima di essere disarmato dalla polizia e fermato. È stato poi trasferito presso un servizio minorile romano. Il sindaco della cittadina laziale ha commentato: "Stiamo parlando di disagio minorile".
Come sta la vittima
Il 16enne è stato trasferito all'ospedale Fiorini di Terracina, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. "Quanto accaduto è di una gravità inaudita ma non dobbiamo mai perdere di vista l'aspetto più importante, non stiamo semplicemente parlando di sicurezza, stiamo parlando di disagio minorile e la questione va necessariamente affrontata con tutte le cautele del caso", ha detto il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto.
Il vanto sui social: "Delitto trattato come una bravata"
"Trovo che tra gli aspetti più gravi della vicenda non ci sia soltanto la spregiudicatezza, ma anche l'immediata assunzione di responsabilità sui social dell'accaduto", ha aggiunto il primo cittadino. "E così in maniera quasi paradossale, un delitto, trattato come una bravata, è diventato in pochi istanti qualcosa di cui vantarsi".