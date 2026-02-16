Milano, accoltella il compagno dopo una lite: denunciata e rilasciata, "è legittima difesa"

Oksana Murasova, la 39enne lituana che ha accoltellato a Milano il compagno 50enne, è stata denunciata per lesioni aggravate e poi rilasciata. L'autorità giudiziaria ha infatti ravvisato i presupposti per la legittima difesa. Alla polizia la donna ha spiegato di essere stata presa a pugni dal compagno durante una lite. Dopo essere scappata, lui l'avrebbe raggiunta e bloccata. Secondo la ricostruzione, è in quel momento che la 39enne avrebbe preso un coltello da cucina e lo avrebbe colpito. Undici anni fa, la donna era già stata arrestata per l'omicidio dell'allora convivente, Bilous Ruslan, di 31 anni: per quel delitto aveva scontato una pena di 8 anni di detenzione.