Ha preso a pugni e ferito con un coltello la compagna durante una lite, poi è stato arrestato dai carabinieri. L'allarme al 112 è scattato giovedì pomeriggio a Roma, quando una donna romana di 50 anni è stata trovata ferita in casa e trasportata dal 118 in codice rosso in ospedale, dove è rimasta in osservazione, non in pericolo di vita, con una prognosi di 40 giorni per fratture multiple al volto e ferite lacero-contuse da arma bianca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Pignattara, che hanno avviato le indagini: è emerso che il compagno della donna, un romano di 54 anni, in stato di ebbrezza alcolica, l'aveva colpita con pugni al volto e con un coltello, per poi allontanarsi.