Durante una lite

Roma, picchia e accoltella la compagna: arrestato un 54enne

L'allarme è scattato giovedì pomeriggio, quando una donna romana di 50 anni è stata trovata ferita in casa e trasportata in codice rosso in ospedale

06 Feb 2026 - 11:36
© Carabinieri

© Carabinieri

Ha preso a pugni e ferito con un coltello la compagna durante una lite, poi è stato arrestato dai carabinieri. L'allarme al 112 è scattato giovedì pomeriggio a Roma, quando una donna romana di 50 anni è stata trovata ferita in casa e trasportata dal 118 in codice rosso in ospedale, dove è rimasta in osservazione, non in pericolo di vita, con una prognosi di 40 giorni per fratture multiple al volto e ferite lacero-contuse da arma bianca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Pignattara, che hanno avviato le indagini: è emerso che il compagno della donna, un romano di 54 anni, in stato di ebbrezza alcolica, l'aveva colpita con pugni al volto e con un coltello, per poi allontanarsi.

Arrestato per tentato omicidio

 L'uomo è stato rintracciato e arrestato per tentato omicidio in pronto soccorso, dove era stato portato dal 118, che aveva chiamato per un malore dovuto all'abuso di alcol. I carabinieri della sezione rilievi tecnico-scientifici del Nucleo Investigativo di Roma hanno ritrovato il coltello e vari oggetti utilizzati dal 54enne per procurare le lesioni alla donna, e li hanno sequestrati, insieme ai vestiti dell'indagato intrisi di sangue. L'uomo verrà portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida non appena verrà dimesso dall'ospedale.

Ti potrebbe interessare

videovideo
roma
tentato omicidio

Sullo stesso tema