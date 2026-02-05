Roma, aggredisce compagna e un'amica e le sequestra: arrestato 50enne
Accade ad Ostia. Gli agenti si sono trovati davanti le due donne, una delle quali a terra, dolorante e con numerose escoriazioni ed ecchimosi sul corpo
Un 50enne è stato arrestato a Ostia dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna, per poi sequestrarla contro la sua volontà in un alloggio di fortuna. Nella furia dell'uomo è rimasta coinvolta anche una amica della vittima, intervenuta nel tentativo di prestarle aiuto e a sua volta privata della libertà. Sono stati gli agenti del X Distretto Lido di Roma a trarre in salvo le donne, intervenendo a fronte di una segnalazione arrivata alla Sala Operativa della Questura, che ha riferito di urla soffocate e richieste di aiuto provenienti da una baracca all'interno del parco della Madonnina.
Nel silenzio del verde, rotto da quei lamenti, i poliziotti hanno immediatamente individuato l'esatto punto in cui le vittime erano rimaste intrappolate. Una volta spalancato l'ingresso, che era stato sbarrato da una catena e un lucchetto, si sono trovati davanti le due donne, una delle quali riversa a terra, dolorante e con numerose escoriazioni ed ecchimosi sul corpo. Le sue gravi condizioni hanno reso necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118, che l'hanno soccorsa e trasportata in ospedale.