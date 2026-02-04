il corteo pro pal

Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto

Due manifestanti sono stati scarcerati con obbligo di firma. Durante il corteo sono state fermate 27 persone

04 Feb 2026 - 10:35
© Da video

© Da video

È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all'aggressione alla poliziotto lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna. La decisione è stata presa da un gip del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio.

Sono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna. Si tratta di Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione è stata presa da un gip del tribunale di Torino all'esito dell'udienza di convalida. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
corteo pro-palestina
torino

Sullo stesso tema