Torino, cosa è successo alla manifestazione per Askatasuna

Il cuore dei disordini è stato corso Regina Margherita. Gli antagonisti hanno utilizzato scudi in lamiera, bombe carta e tubi di lancio artigianali per fuochi d'artificio. In questo contesto di estrema tensione, un mezzo del Reparto Mobile è stato dato alle fiamme e un agente è stato colpito ripetutamente con un martello da un gruppo di dieci persone. Anche il mondo dell'informazione è finito nel mirino: una troupe televisiva è stata aggredita e la sua attrezzatura distrutta.

