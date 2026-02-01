Scontri a Torino, almeno due arrestati e tre denunciati
Le persone fermate e portate in questura per gli accertamenti sono state in tutto una decina
© Ansa
Sono almeno due le persone arrestate ieri a Torino e portate in carcere per gli scontri avvenuti nel corso della manifestazione pro Askatasuna. Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero. Le persone fermate la sera di sabato 31 gennaio e portate in questura per gli accertamenti sono state in tutto una decina.
La visita della premier
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata domenica mattina all'aeroporto Caselle di Torino, da dove si è poi diretta verso il capoluogo piemontese per incontrare gli agenti e i militari coinvolti negli scontri di sabato, tra manifestanti e forze dell'ordine, durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La premier è andata anche all'ospedale Molinette, dove sono ricoverati il 29enne vittima del pestaggio da parte di un gruppo di manifestanti e un altro appartenente alle forze dell'ordine. Nel presidio sanitario con la premier c'è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.
Il bilancio dei feriti
Azienda Zero, attraverso la Centrale Operativa del 118 di Torino, nel corso della manifestazione di ieri a Torino, ha gestito complessivamente il trasferimento di 103 feriti. In particolare, sono 29 gli appartenenti alle forze dell'ordine che sono stati portati in diversi ospedali torinesi, dopo essere rimasti feriti negli scontri avvenuti durante la manifestazione. Uno è ancora in osservazione al Cto, altri due (uno dei quali è l'agente del reparto mobile di Padova aggredito dai dimostranti) sono alle Molinette.