Scontri a Torino, almeno due arrestati e tre denunciati

Sono almeno due le persone arrestate ieri a Torino e portate in carcere per gli scontri avvenuti nel corso della manifestazione pro Askatasuna. Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero. Le persone fermate la sera di sabato 31 gennaio e portate in questura per gli accertamenti sono state in tutto una decina.