Askatasuna, di cosa è accusato e cosa rischia il presunto aggressore del poliziotto

Dopo una serata di scontri, a margine del corteo torinese in solidarietà al centro sociale Askatasuna, è tempo di fare un bilancio. Tra le forze dell'ordine il numero dei feriti supererebbe i cento, tra le lesioni causate dalla sassaiola e le ustioni provocate da fuochi pirotecnici sparati dai manifestanti. Oltre a 24 persone denunciate, tre sono stati arrestati e sono accusati a vario titolo di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I reati più gravi sono contestati a uno di loro, un 22enne di Grosseto che avrebbe partecipato all'aggressione di gruppo - con calci, pugni e un martello - all'agente Alessandro Callista. Va detto che i relativi procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari; nei confronti di tutti gli indagati vige pertanto la presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.