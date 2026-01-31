Askatasuna, i manifestanti lanciano bombe carta: la polizia risponde coi lacrimogeni

Bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici sono stati lanciati da un gruppo di manifestanti verso la polizia che, in tenuta antisommossa e stretta in un fitto cordone a sbarrare loro la strada, ha risposto con lacrimogeni. È quanto sta accadendo a Torino, dopo che una parte del corteo per Askatasuna è entrato in corso Regina Margherita, dove al numero 47 c'era la sede del centro sociale - sgomberato lo scorso 18 dicembre -, deviando dal percorso previsto. A volto coperto, ci sono autonomi e gruppi di anarchici che erano rimasti fermi a lungo, in attesa del buio, per evitare la ripresa dei loro volti da parte delle forze dell'ordine. La polizia ha iniziato poi ad avanzare verso questa piccola parte del corteo, con l'intento di farla arretrare. A questo punto, la gran parte delle 15mila persone che hanno sfilato nel pomeriggio a Torino per Askatasuna si sono disperse, dopo avere seguito il percorso prestabilito. Almeno due manifestanti sono stati portati via dalle forze dell'ordine durante gli scontri.