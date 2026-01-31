Askatasuna, i manifestanti lanciano bombe carta: la polizia risponde coi lacrimogeni

© Da video | Gli anarchici e gli autonomi hanno lanciato pietre, bombe carta e hanno acceso anche fuochi pirotecnici
Corso Regina Margherita, dove c'era la sede del centro sociale, è fitto di fumo. Almeno due contestatori portati via dalle forze dell'ordine
Bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici sono stati lanciati da un gruppo di manifestanti verso la polizia che, in tenuta antisommossa e stretta in un fitto cordone a sbarrare loro la strada, ha risposto con lacrimogeni. È quanto sta accadendo a Torino, dopo che una parte del corteo per Askatasuna è entrato in corso Regina Margherita, dove al numero 47 c'era la sede del centro sociale - sgomberato lo scorso 18 dicembre -, deviando dal percorso previsto. A volto coperto, ci sono autonomi e gruppi di anarchici che erano rimasti fermi a lungo, in attesa del buio, per evitare la ripresa dei loro volti da parte delle forze dell'ordine. La polizia ha iniziato poi ad avanzare verso questa piccola parte del corteo, con l'intento di farla arretrare. A questo punto, la gran parte delle 15mila persone che hanno sfilato nel pomeriggio a Torino per Askatasuna si sono disperse, dopo avere seguito il percorso prestabilito. Almeno due manifestanti sono stati portati via dalle forze dell'ordine durante gli scontri.
Poche centinaia di attivisti, dotati di casco, alcuni anche di maschere antigas e di mascherine, armati anche tubi di metallo come mortai e scudi con il simbolo dell'Askatasuna per ripararsi dall'acqua degli idranti in dotazione alle forze dell'ordine, si sono avvicinati al cordone delle forze dell'ordine. La polizia risposto con numerosi lanci di pietre e petardi e molti lacrimogeni. Nel corso dello scontro su due fronti - uno su corso Regina l'altro su via Sant'Ottavio -, a fuoco anche legna, bancali e i cassonetti. I manifestanti si sono spostati anche nelle vie laterali, mentre i reparti delle forze dell'ordine sono avanzati. Le serrande dei negozi, tutti chiusi in zona, sono abbassate in corso San Maurizio, nel quartiere Vanchiglia, sede del centro sociale sgomberato. "Stop genocide Gaza" e "Usura!" sono le scritte, fatte con bombolette di vernice, che compaiono sulle vetrate della filiale di un istituto bancario del quartiere.