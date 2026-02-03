Piantedosi alla Camera: "L'evento di sabato era la resa dei conti con lo Stato democratico"

Intanto, sempre sui fatti del 31 gennaio, la Procura di Torino ha formalmente aperto un fascicolo d'indagine per devastazione. Al momento l'ipotesi di reato è a carico di ignoti. In più, la Digos ha inviato in Procura l’informativa con i nomi dei 24 denunciati a piede libero: molti italiani, ma anche diversi stranieri, hanno tra i 19 e i 48 anni. Mentre per quanto riguarda gli aggressori del poliziotto Alessandro Calista, tra coloro c’era Angelo Simionato, 22enne della provincia di Grosseto, che non avrebbe colpito l’agente ma avrebbe sostenuto attivamente gli aggressori. È accusato di lesioni a pubblico ufficiale e rapina in concorso perché all’agente sono stati sottratti il casco, lo scudo e la maschera antigas. Mentre gli altri due arrestati sono Pietro Desideri, 31 anni, e Matteo Campaner, 35, entrambi torinesi, che devono rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.