Askatasuna, chi è il presunto aggressore del poliziotto preso a martellate

Il 22enne ora si trova in cella a Torino e su di lui pendono diverse accuse. Oltre al concorso in lesioni personali, al toscano sono contestati anche il concorso in rapina (per aver "spossessato l'agente dello scudo, del casco e della maschera antigas") e la violenza a pubblico ufficiale. Una situazione che ha fatto sprofondare la sua famiglia, e il suo paesino, nell'incredulità: "È un ragazzo tranquillo, non ha mai fatto male a nessuno", dicono. I genitori, arrivati domenica sera a Torino, avrebbero commentato la situazione all'ingresso del carcere Lorusso e Cutugno: "Siamo brave persone, ci spiace molto per quello che è successo. E anche nostro figlio è un bravo ragazzo".