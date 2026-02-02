Corteo Askatasuna: tre arresti e 30 indagati

Sabato 31 gennaio Torino è stata teatro di violenze durante un corteo organizzato dagli anarchici e dai black bloc, che hanno attaccato le forze dell’ordine con pietre, bombe carta e martelli, usando tattiche rapide di “hit and run”. Tre persone sono state arrestate e 30 sono indagate per devastazione, mentre la Digos continua a visionare centinaia di filmati per identificare gli altri protagonisti. Tra le vittime, il poliziotto Alessandro Calista, aggredito con calci e martellate, dimesso con 20 giorni di prognosi.