Torino, uno degli arrestati: "Inorridito dall'aggressione all'agente"

"Sono rimasto inorridito da quella aggressione al poliziotto, al quale esprimo la mia solidarietà". È quanto ha detto, secondo quanto è trapelato, uno dei due uomini arrestati per resistenza a pubblico ufficiale per gli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione pro Askatasuna. L'occasione è stata l'udienza di convalida dell'arresto. L'uomo, sempre secondo quanto si è appreso, ha dichiarato di essere stato presente al corteo ma di non avere preso parte attiva agli incidenti.