Scontri a Torino, sono tre gli arresti per l'aggressione al poliziotto

Esclusa l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione, durante il corteo a sostegno di Askatasuna, ai danni del poliziotto Alessandro Calista

03 Feb 2026 - 13:18
Tra coloro che hanno assalito il poliziotto c’era Angelo Simionato, 22enne della provincia di Grosseto, che non avrebbe colpito l’agente ma avrebbe sostenuto attivamente gli aggressori. È accusato di lesioni a pubblico ufficiale e rapina in concorso perché all’agente sono stati sottratti il casco, lo scudo e la maschera antigas. Mentre gli altri due arrestati sono Pietro Desideri, 31 anni, e Matteo Campaner, 35, entrambi torinesi, che devono rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, la Digos ha inviato in Procura l’informativa con i nomi dei 24 denunciati a piede libero: molti italiani, ma anche diversi stranieri, hanno tra i 19 e i 48 anni.

Intanto, la città di Torino, a tre giorni dagli scontri, conta i danni subiti dalla città che, secondo una prima stima, ammontano a oltre 164 mila euro.

