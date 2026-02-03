Scontri a Torino, sono tre gli arresti per l'aggressione al poliziotto
Esclusa l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione, durante il corteo a sostegno di Askatasuna, ai danni del poliziotto Alessandro Calistadi Simone Cerrano
Tra coloro che hanno assalito il poliziotto c’era Angelo Simionato, 22enne della provincia di Grosseto, che non avrebbe colpito l’agente ma avrebbe sostenuto attivamente gli aggressori. È accusato di lesioni a pubblico ufficiale e rapina in concorso perché all’agente sono stati sottratti il casco, lo scudo e la maschera antigas. Mentre gli altri due arrestati sono Pietro Desideri, 31 anni, e Matteo Campaner, 35, entrambi torinesi, che devono rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
Inoltre, la Digos ha inviato in Procura l’informativa con i nomi dei 24 denunciati a piede libero: molti italiani, ma anche diversi stranieri, hanno tra i 19 e i 48 anni.
Intanto, la città di Torino, a tre giorni dagli scontri, conta i danni subiti dalla città che, secondo una prima stima, ammontano a oltre 164 mila euro.