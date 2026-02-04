Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ylenia Musella | Arrestato il fratello

Davanti all'ospedale di Villa Betania si sono radunati amici e parenti della giovane vittima. La polizia si è dovuta schierare davanti all'ingresso per monitorare la situazione ed evitare tensioni. "Lei era un sole sempre acceso, è assurdo pensare che il suo sorriso si sia spento", dice un giovane del posto mostrando le ultime foto pubblicate dalla 22enne su Instagram. Il sindaco Gaetano Manfredi esprime il suo cordoglio: "Sono addolorato per la morte di questa giovane ragazza di Ponticelli. Le forze dell'ordine e la magistratura sapranno ricostruire i fatti". Gli fa eco il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che commenta: "Una tragedia. Le forze dell'ordine e la magistratura stanno già agendo e noi dobbiamo sempre affidarci con fiducia a loro".