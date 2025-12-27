Logo Tgcom24
Cronaca
Campania
un 15enne avrebbe confessato

Diciottenne accoltellato a Napoli, si costituiscono due minorenni

Il 15enne avrebbe confessato di essere l'accoltellatore materiale di Bruno Petrone

27 Dic 2025 - 20:17
© Ansa

Due minorenni, di 15 e 17 anni, si sono costituiti alle forze dell'ordine, il primo in questura e il secondo ai carabinieri. Il 15enne avrebbe confessato di essere l'accoltellatore materiale di Bruno Petrone, ferito gravemente la scorsa notte in via Bisignano a Napoli, mentre il secondo avrebbe ammesso di aver fatto parte del gruppo autore dell'aggressione.  

Il 15enne, accompagnato dal suo legale, si è presentato negli uffici della questura di Napoli in via Medina; i poliziotti lo hanno trasferito nella sede della Compagnia Napoli Centro dei carabinieri, che indagano sull'accoltellamento. Il 17enne si è invece costituito nella caserma Pastrengo dell'Arma.  

