INDAGA LA COMPAGNIA DI NOLA

Napoli, uccide la sorella e chiama i carabinieri: fermato un uomo

I militari hanno raggiunto l'abitazione indicata al telefono dal fratello della vittima, che al loro arrivo era già deceduta

19 Nov 2025 - 16:23
© Carabinieri

© Carabinieri

In provincia di Napoli una donna è stata uccisa a coltellate dal fratello, che poi ha chiamato il 112. Il delitto è avvenuto a San Paolo Bel Sito, dove sono accorsi i carabinieri della compagnia di Nola, ai quali l'uomo ha subito confessato. Una volta entrati nell'abitazione, i militari hanno constatato che la donna era già deceduta e hanno immediatamente bloccato il fratello. Sono state avviate le indagini per accertare l'esatta dinamica. 

