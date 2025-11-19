Salento, madre e figlio di 8 anni trovati morti: il bimbo ucciso probabilmente nel sonno, forse soffocato

Un bambino di 8 anni, Elia Perrone, è stato ucciso quasi certamente nel sonno nella sua abitazione a Calimera, in provincia di Lecce. Si fa sempre più largo l'ipotesi che ad assassinarlo sia stata la madre, la 35enne Najoua Minniti, a sua volta morta suicida. Il cadavere della donna era stato rinvenuto in mare nel pomeriggio di martedì 18 novembre a Torre dell'Orso a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo è morto per asfissia meccanica (strangolamento o soffocamento, lo stabilirà l'autopsia). Sul corpo di Elia, che indossava il pigiama e si trovava nel letto della camera dove solitamente dormiva con la mamma, non sono state trovate altre ferite. L'omicidio sarebbe avvenuto quasi certamente nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 novembre. È quanto emerge da fonti vicine alle indagini, delegate dalla Procura al nucleo investigativo dei carabinieri di Lecce.