Salento, madre e figlio di 8 anni trovati morti: il bimbo ucciso probabilmente nel sonno, forse soffocato

Lecce, madre e figlio di 8 anni trovati morti: ferite sul corpo del bambino
A dare l'allarme è stato l'ex marito della donna e padre del piccolo
Un bambino di 8 anni, Elia Perrone, è stato ucciso quasi certamente nel sonno nella sua abitazione a Calimera, in provincia di Lecce. Si fa sempre più largo l'ipotesi che ad assassinarlo sia stata la madre, la 35enne Najoua Minniti, a sua volta morta suicida. Il cadavere della donna era stato rinvenuto in mare nel pomeriggio di martedì 18 novembre a Torre dell'Orso a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo è morto per asfissia meccanica (strangolamento o soffocamento, lo stabilirà l'autopsia). Sul corpo di Elia, che indossava il pigiama e si trovava nel letto della camera dove solitamente dormiva con la mamma, non sono state trovate altre ferite. L'omicidio sarebbe avvenuto quasi certamente nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 novembre. È quanto emerge da fonti vicine alle indagini, delegate dalla Procura al nucleo investigativo dei carabinieri di Lecce.
La mamma, dopo aver ucciso il figlio, sarebbe salita sulla sua auto e avrebbe raggiunto una vicina località di mare, forse Torre dell'Orso. Qui si sarebbe tuffata in acqua e sarebbe morta annegata. Il cadavere è stato recuperato nel tardo pomeriggio di martedì in mare dalla Capitaneria di Porto all'altezza dei faraglioni di Sant'Andrea. Dalle indagini finora eseguite emergerebbe che la donna ha fatto tutto da sola.
La 35enne, originaria della provincia di Reggio Calabria, viveva insieme al figlio nell'appartamento in via Montinari a Calimera, dove è stato trovato il piccolo, senza vita. Martedì mattina la donna non aveva accompagnato il figlio a scuola. Tutte circostanze che sono state appurate dopo che il padre ha presentato denuncia ai carabinieri per la scomparsa dell'ex moglie e del figlio.
Il mare è l'unico luogo che mi trasmette tranquillità e serenità". Scriveva così postando una foto che ritraeva un tratto di mare, Najoua Minniti. Diverse le foto sul profilo social della donna che la ritraggono insieme al figlio. Momenti di spensieratezza e allegria. Alcuni vicini raccontano che nei giorni scorsi, la donna sembrava serena e sempre affettuosa con il figlio.