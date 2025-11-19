Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Ipotesi omicidio-suicidio

Salento, madre e figlio di 8 anni trovati morti: il bimbo ucciso probabilmente nel sonno, forse soffocato

A dare l'allarme è stato l'ex marito della donna e padre del piccolo

19 Nov 2025 - 15:01

Un bambino di 8 anni, Elia Perrone, è stato ucciso quasi certamente nel sonno nella sua abitazione a Calimera, in provincia di Lecce. Si fa sempre più largo l'ipotesi che ad assassinarlo sia stata la madre, la 35enne Najoua Minniti, a sua volta morta suicida. Il cadavere della donna era stato rinvenuto in mare nel pomeriggio di martedì 18 novembre a Torre dell'Orso a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo è morto per asfissia meccanica (strangolamento o soffocamento, lo stabilirà l'autopsia). Sul corpo di Elia, che indossava il pigiama e si trovava nel letto della camera dove solitamente dormiva con la mamma, non sono state trovate altre ferite. L'omicidio sarebbe avvenuto quasi certamente nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 novembre. È quanto emerge da fonti vicine alle indagini, delegate dalla Procura al nucleo investigativo dei carabinieri di Lecce.

Leggi anche

Bimbo ucciso dalla madre a Trieste, la minaccia al marito: "Se muoio io, anche Giovanni muore" | Attesa relazione al ministero della Giustizia sul permesso per vedere il bambino

La possibile dinamica

 La mamma, dopo aver ucciso il figlio, sarebbe salita sulla sua auto e avrebbe raggiunto una vicina località di mare, forse Torre dell'Orso. Qui si sarebbe tuffata in acqua e sarebbe morta annegata. Il cadavere è stato recuperato nel tardo pomeriggio di martedì in mare dalla Capitaneria di Porto all'altezza dei faraglioni di Sant'Andrea. Dalle indagini finora eseguite emergerebbe che la donna ha fatto tutto da sola.

La 35enne, originaria della provincia di Reggio Calabria, viveva insieme al figlio nell'appartamento in via Montinari a Calimera, dove è stato trovato il piccolo, senza vita. Martedì mattina la donna non aveva accompagnato il figlio a scuola. Tutte circostanze che sono state appurate dopo che il padre ha presentato denuncia ai carabinieri per la scomparsa dell'ex moglie e del figlio.

Lecce, madre e figlio di 8 anni trovati morti: ferite sul corpo del bambino

1 di 6
© Facebook | Najoua Minniti
© Facebook | Najoua Minniti
© Facebook | Najoua Minniti

© Facebook | Najoua Minniti

© Facebook | Najoua Minniti

La donna sui social: il mare è il mio posto preferito

 Il mare è l'unico luogo che mi trasmette tranquillità e serenità". Scriveva così postando una foto che ritraeva un tratto di mare, Najoua Minniti. Diverse le foto sul profilo social della donna che la ritraggono insieme al figlio. Momenti di spensieratezza e allegria. Alcuni vicini raccontano che nei giorni scorsi, la donna sembrava serena e sempre affettuosa con il figlio.

Ti potrebbe interessare

lecce
salento
omicidio
suicidio

Sullo stesso tema