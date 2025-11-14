Bimbo ucciso dalla madre a Trieste, la minaccia al marito: "Se muoio io, anche Giovanni muore"

Il tribunale aveva deciso che il piccolo fosse affidato al padre e, come sempre nelle separazioni, che il bambino potesse però incontrare anche la madre. Come è accaduto il giorno della tragedia. L'uomo attendeva il ritorno del figlio alle 21, ha aspettato qualche minuto poi ha tentato di contattare la ex moglie e poi il bambino. Non ottenendo risposta, preoccupatosi, ha informato la polizia che a sua volta ha ripetuto i tentativi. La preoccupazione è divenuta allarme e insieme, agenti e vigili del fuoco sono andati a casa di lei, in piazza Marconi, in centro. Con un'autoscala i pompieri sono saliti fino a una finestra dell' abitazione e sono entrati scoprendo quanto accaduto.