"Uccido tua madre", ragazza da Milano chiama il 112 e fa arrestare il padre a Caserta

"Voglio uccidere tua madre". Così un 56enne di Caserta, al telefono, ha comunicato le sue intenzioni alla figlia che vive nel Milanese. Un proposito che non si è realizzato proprio grazie alla ragazza, che ha immediatamente fatto scattare i soccorsi. In breve tempo i carabinieri hanno rintracciato e arrestato l'uomo, una guardia giurata. È accusato di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di arma da fuoco, in quando aveva in casa un fucile a doppia canna calibro 20 non denunciato. Appena attaccato con il padre, la ragazza ha chiamato il 112 e un vicino di casa, presso cui la donna era riuscita a rifugiarsi. Il 56enne invece si era allontanato in auto ma è stato individuato e bloccato: ha consegnato la pistola in dotazione e a casa gli sono stati trovati e sequestrati il fucile non denunciato e altre due pistole legalmente detenute.