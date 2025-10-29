Appalti e minacce: compare un "manifesto funebre" per il sindaco di San Giuseppe Vesuviano

"Un atto vile e intollerabile": così il Partito Democratico di Napoli ha definito il gesto, esprimendo piena solidarietà al sindaco Sepe e alla sua giunta. "Siamo certi e fiduciosi – si legge nella nota dei Dem – che le autorità competenti faranno piena luce sul'accaduto, garantendo la massima tutela al sindaco e agli amministratori, perché nessuno possa pensare di fermare con intimidazioni il lavoro per la legalità nei nostri territori". Anche la segreteria regionale del Pd e il presidente della Regione Campania hanno espresso vicinanza al primo cittadino. "Un episodio che colpisce chi ogni giorno lavora per la comunità", ha dichiarato in una nota la segreteria provinciale del partito.