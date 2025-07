Il Campidoglio cancella i manifesti della Lega: "Contengono degli stereotipi razzisti"

Ma cosa ha spinto la giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri a compiere una scelta così dirompente? "I manifesti della Lega sono stati rimossi perché violano le norme vigenti circa i contenuti etici delle pubblicità", fanno sapere dal Campidoglio chiarendo come il problema non sia limitato dal loro punto di vista al mero slogan. A corredo di questi ultimi infatti ci sarebbero delle immagini che trasmetterebbero degli espliciti stereotipi razziali. In quello che parla di scippi per esempio si mostrerebbe una donna presumibilmente di etnia rom mentre, in quello che fa riferimento all'occupazione di case, si vede sullo sfondo l'immagine di un ragazzo di colore. Una generalizzazione inaccettabile, secondo chi gestisce Roma e che andava cancellata eliminando alla radice il problema. I manifesti infatti sarebbero stati rimossi in quanto "violano le norme vigenti circa i contenuti etici delle pubblicità". In particolare il comune si difende appellandosi all’art. 12-bis del Regolamento in materia di pubblicità, di cui alla n. 141/2020, si vieta "l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto contenga stereotipi e disparità di genere, veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile. È altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche. È altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto promuova il gioco d'azzardo". Tuttavia, come ricorda nella sua nota Il Campidoglio la Lega può presentare formale ricorso. Una strada che quasi sicuramente sarà battuta dai vertici del Carroccio.